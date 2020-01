A Russi Massimiliano Gallo interpreta la commedia “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni

La stagione teatrale del comunale di Russi vede il ritorno a teatro del noto attore Massimiliano Gallo in Il silenzio grande, frutto della sinergia artistica tra lo scrittore di fama internazionale Maurizio De Giovanni e il celebre attore e regista Alessandro Gassmann, con Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini e la partecipazione di Stefania Rocca, in occasione dell’appuntamento di mercoledì 22 gennaio (inizio ore 20,45).

“L’incontro con Maurizio De Giovanni è stato nella mia carriera recente, portatore di novità importanti e di progetti che mi hanno appassionato. In ‘Qualcuno volo sul nido del cuculo’ l’adattamento di Maurizio mi ha permesso di portare quella storia che trasuda umanità, in Italia nel 1982, conferendole una immediatezza ed una riconoscibilità ancora più efficaci per il nostro pubblico, regalando allo spettacolo un successo straordinario. Ho poi approfondito la mia conoscenza delle umanità raccontate da De Giovanni, interpretando l’ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, ‘I bastardi di Pizzofalcone’. Quando in una pausa a pranzo con Maurizio parlammo de ‘Il silenzio grande’ vidi l’idea nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente. Immagino uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che saremmo potuti essere. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Per rendere al meglio, il teatro necessita di attori che aderiscano in modo moderno ai personaggi e penso che Massimiliano Gallo, con il quale ho condiviso set e avventure cinematografiche, sia oggi uno degli attori italiani più efficaci e completi. Sarà per me una grande gioia dirigerlo in un personaggio per lui ideale. Questo facciamo a teatro, o almeno ci sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia di crederci”. Alessandro Gassmann

MASSIMILIANO GALLO

Debutta a soli cinque anni, a dieci è già protagonista di telefilm per bambini su Raiuno. Dopo il diploma di maturità classica, entra nella Compagnia di Carlo Croccolo per il Tartufo di Molière. Fonda poi col fratello la Compagnia Gallo, che raccoglierà dieci anni di successi: Il piacere dell’estate – Francesca da Rimini e Paillettes. Al teatro alterna radio e televisione, partecipando a due dischi-raccolta dedicati a Titina De Filippo (Io, uno dei tre) e a Raffaele Viviani (Canto a Viviani). Nel 1997 Carlo Giuffrè lo chiama per interpretare Peppino De Filippo in Non ti pago e poi, nel 1999, il ruolo di Nennillo in Natale in casa Cupiello, che gli regalerà grandi soddisfazioni e un fortunato successo di pubblico e critica.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Scrittore napoletano di fama internazionale, autore di numerosi libri di successo dalla serie de Il Commissario Ricciardi fino a I bastardi di Pizzofalcone e, per la prima volta, di questa inedita commedia in due atti.

IL SILENZIO GRANDE

una commedia di

Maurizio De Giovanni

uno spettacolo di

Alessandro Gassmann

con

Massimiliano Gallo

e con

Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini

con la partecipazione di

Stefania Rocca

regista assistente

Emanuele Maria Basso

scene

Gianluca Amodio

costumi

Mariano Tufano

light designer

Marco Palmieri

suono

Paolo Cillerai

elaborazione video

Marco Schiavoni

musiche originali

Pivio & Aldo de Scalzi

produzione

Diana OR.I.S.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 29 gennaio con Le signorine, una commedia con Isa Danieli e Giuliana De Sio. La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Comunale di Russi, via Cavour, 10, tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www.comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it. Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00.