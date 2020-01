Al Carmine la seduta della Consulta Lugo Centro Storico: si parla di piste ciclabili e progetto di piantumazione

Martedì 21 gennaio alle 20.30 nella sala conferenze del Carmine di Lugo (via Garibaldi 16) è in programma la seduta della Consulta Lugo Centro Storico. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono le problematiche della pista ciclabile di via Emaldi e viale Miraglia e la richiesta di chiarimenti sul progetto di piantumazione già presentato.

Nel corso della seduta interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna Paola Neri e la responsabile del Presidio di Lugo della Polizia Municipale Greta Pasi.