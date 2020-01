Cervia. Gli orari dell’ufficio elettorale di via Ressi per richiedere duplicato tessera elettorale

In vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020, il Comune di Cervia ricorda a tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che per votare dovranno presentare ai seggi la Tessera elettorale e un valido documento d’identità.

Qualora la tessera risultasse:

– smarrita o rubata, occorre chiedere una nuova tessera all’Ufficio Elettorale, non serve la denuncia di smarrimento o furto ai Carabinieri;

– deteriorata, si richiede una nuova tessera consegnando quella deteriorata;

– con spazi esauriti destinati al timbro per la certificazione di avvenuta votazione, occorre chiedere una nuova tessera all’Ufficio Elettorale esibendo la tessera esaurita e un valido documento d’identità.

Coloro che avessero la necessità di richiedere una nuova tessera per un familiare o un conoscente dovranno presentarsi all’Ufficio Elettorale muniti di proprio documento di identità, di quello dell’interessato e di una delega scritta e firmata dal delegante.

L’ufficio Elettorale sito in Via A. Ressi, nr. 6 fino a domenica 26 gennaio 2020 osserverà i seguenti orari straordinari di apertura per il rilascio delle tessere elettorali:

MARTEDI’ 21/01 dalle 8,30 alle 17,00

MERCOLEDI’ 22/01 dalle 8,30 alle 17,00

GIOVEDÌ 23/01 dalle 8,30 alle 17,00

VENERDÌ 24/01 dalle 8,30 alle 18,00

SABATO 25/01 dalle 8,30 alle 18,00

DOMENICA 26/01 dalle 7,00 alle 23,00