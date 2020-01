“Chiediamo alle persone che siano capaci di umanità”: l’intervento su Greta e i diritti delle persone trans dal palco delle sardine di Bologna

Poche parole, chiare e ferme, per spiegare la propria lotta a favore del riconoscimento delle persone, e in particolare degli adolescenti, transgender e per cambiare la legge che ne regola attualmente la vita. “Chiediamo collaborazione e sostegno perchè la società non sia più contro ma a favore, chiediamo alle persone che siano capaci di umanità, chiediamo alle persone di lasciare da parte l’ignoranza, la paura, il razzismo, il bullismo, l’omofobia e la transfobia”.

Così recita l’intervento scritto dai genitori di Greta Berardi (ma letto da un altro testimonial) domenica, sul palco delle sardine di Bologna.

Guarda il video completo.