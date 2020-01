Enpa Lugo, un concerto rock benefico a sostegno delle associazioni animaliste dell’Australia

Venerdì 24 gennaio alle ore 20:30 presso il Sax Pub di Lugo andrà in scena un concerto benefico per l’Australia che vedrà l’esibizione del gruppo acoustic rock “Baby Kiosawa”. “L’iniziativa – spiegano i volontari Enpa – nasce dalla volontà di unire solidarietà, musica e gastronomia a favore delle associazioni animaliste che si stanno occupando di soccorrere e salvare gli animali feriti dagli incedi. Si stima che siano oltre un miliardo gli animali uccisi direttamente o indirettamente in questa apocalisse di roghi senza precedenti”.

“Abbiamo individuato diverse associazioni in loco tra cui Wires, organizzazione benefica senza scopo di lucro impegnata nel salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica e il Port Macquarie Koala Hospital, ospedale veterinario specializzato nel salvataggio di koala. Crediamo che se anche molto distanti da questo continente, ognuno di noi possa fare la differenza con un piccolo gesto. Parte del ricavato della cena, con un contributo di 20,00 euro, andrà a sostenere queste due realtà che operano direttamente in loco. Ci auguriamo che i cittadini rispondano positivamente a questa inizativa che unisce musica rock rivisitata in chiave acustica dal gruppo faentino Baby Kiosawa e tanta solidarietà” aggiungono spiegano i volontari.

È obbligatorio prenotare al Sax Pub entro e non oltre mercoledì 22 gennaio al numero di telefono 335.5921758.