Massa Lombarda. Celebrazioni per il patrono, il sindaco Bassi conferma le tante iniziative previste

“Massa Lombarda valorizza le sue tradizioni e celebra anche quest’anno il suo patrono cittadino con una serie di iniziative legate alla storia e alle eccellenze della nostra città – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Anche per questo 2020 sono tanti gli eventi promossi, dalle mostre agli spettacoli, passando per le sagre e gli appuntamenti pensati per i bambini. Un calendario ricchissimo che proseguirà fino a febbraio, con tante iniziative a ridosso del 25 gennaio, tra queste ricordo la mostra dedicata alle opere di Ali WakWak, organizzata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Health Ricerca e Sviluppo e Giardino St Lucia del professor Giorgio Noera”.