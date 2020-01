Villanova di Bagnacavallo. “Dall’orto alla tavola”, nuovo corso di cucina vegetariana all’Ecomuseo

Ritorna, dopo il successo dei precedenti, il corso di cucina vegetariana “Dall’orto alla tavola”, quattro incontri promossi all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. A partire da martedì 4 febbraio 2020 Candida Visaggi, cofondatrice e cuoca del progetto Mattarello(a)way, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo delle verdure.

In programma ci sono quattro appuntamenti con cadenza settimanale, il martedì dalle 18 alle 20. Attraverso la pratica diretta si conosceranno le potenzialità e la varietà della cucina vegetariana, in modo creativo e senza preconcetti. Dagli antipasti alle portate principali, rispettando la stagionalità, saranno proposti piatti gustosi che mantengono le proprietà benefiche delle verdure e consentono l’assimilazione di tutte le componenti nutritive per una corretta alimentazione.

I corsisti saranno attivamente coinvolti nella preparazione delle pietanze che verranno assaggiate a fine lezione. Il programma prevede le seguenti lezioni: Che cavolo! (4 febbraio); Le spezie (11 febbraio); Superfood (18 febbraio); Tutto sul kale (25 febbraio).