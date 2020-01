Voltana. Verlicchi (Per la Buona Politica) su percorso partecipativo “Casa della Salute”: servono obbiettivi chiari

Il Consigliere Comunale Per la Buona Politica, Silvano Verlicchi interviene in merito al percorso partecipativo “Casa della Salute in Voltana” e alla riunione di Consulta convocata per il 22 gennaio, con all’O.d.G. “Illustrazione del percorso partecipativo per lo sviluppo della Casa della Salute di Voltana”.

“Tale argomento è stato oggetto di una articolata e dettagliata proposta che il gruppo Consigliare Per la Buona Politica ha inoltrato all’Amministrazione Comunale in data 20.09.19, includendo tra i vari destinatari le persone in indirizzo – spiega Verlicchi – . In quella proposta, redatta in osservanza alla legge regionale n° 15/2018, si illustravano metodologie e percorsi con la finalità di ottenere contributi economici dalla Regione Emilia Romagna, ma, qualora la domanda non potesse essere inoltrata, si suggeriva di richiedere la certificazione del progetto stesso al Tecnico di Garanzia (figura prevista dalla legge) per il suo successivo sviluppo. Il progetto proposto, realizzando un percorso partecipativo strutturato di dialogo tra cittadini, soggetti diversi e Amministrazioni, avrebbe potuto essere considerato qualitativamente dal Tecnico di Garanzia e successivamente avviato anche se non subordinato al finanziamento regionale. Mi risulta che la proposta non abbia avuto seguito e, nonostante si richiedesse una risposta scritta, nessuna comunicazione è pervenuta al gruppo consigliare proponente, disattendendo la buona e prevista pratica istituzionale”.

“In qualità di Consigliere Comunale, di estensore e firmatario della proposta avanzata formalmente, unitamente al Consigliere Roberta Bravi, e di cittadino di Voltana, mi sarei atteso da parte vostra una comunicazione sull’iniziativa che si vuole intraprendere – scrive Verlicchi rivolgendosi alla Giunta lughese -. Ritengo inoltre che un argomento di tale importanza e valenza per la comunità avrebbe dovuto essere annunciato con un certo preavviso a ogni consigliere di Consulta, informandoli sugli scopi e obiettivi del progetto”.

“Nel documento consegnato alla Presidenza della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella il 3 dicembre 2019, da parte dei consiglieri di minoranza all’atto dell’insediamento, proprio al cpv. 2 “Partecipazione e Cittadinanza Attiva” si prevede la sperimentazione di percorsi partecipativi sulla Casa della Salute e sui Rifiuti – prosegue -. Ho la convinzione che il coinvolgimento della comunità sul tema Casa della Salute sia indispensabile per raggiungere un soddisfacente risultato, ma sono altresì fermamente convinto che occorre porre, come base del percorso, tutte le note distintive che la normativa regionale ha ampiamente definito e illustrato per la sua realizzazione, allo scopo di non inficiare e deludere le aspettative dei cittadini”.

Verlicchi si auspico che il percorso partecipativo si richiami ai contenuti della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.15 “ Legge sulla Partecipazione all’Elaborazione delle Politiche Pubbliche “. Il Consigliere Comunale Per la Buona Politica evidenzia in particolare alcuni temi: l’incremento della qualità democratica riferita all’elaborazione di politiche pubbliche; la diffusione di corrette opinioni informate; la inclusione dei cittadini nel processo decisionale; la valorizzazione dell’impegno civico e delle competenze presenti nella comunità.

“Sono disponibile fin da ora a impegnarmi fattivamente in questo percorso partecipativo per contribuire con le mie conoscenze e competenze al processo che, a mio avviso, deve essere chiaro negli obiettivi da raggiungere, esplicito nei metodi, e franco nella comunicazione che via via verrà riservata alla cittadinanza” conclude Verlicchi.