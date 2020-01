Cervia. In Iran con Mattia Fiorentini nella rassegna “Quaderni di Viaggio” in Biblioteca

Riprendono dopo la pausa natalizia gli incontri della rassegna “Quaderni di viaggio” organizzati dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” a Cervia. La rassegna è giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 Mattia Fiorentini presenta il suo viaggio in Iran.

“Ma come mai proprio in Iran?”: Mattia questa domanda se l’è sentita fare diverse volte. Partito zaino in spalla con l’intenzione di conoscere l’Iran attraverso l’incontro con le persone, per farsi raccontare le loro antiche tradizioni e il loro sguardo sul mondo. Dopo un mese, oltre 4.000 km via terra e incontri fuori dal comune la risposta alla domanda iniziale ha trovato finalmente forma.

La Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia è in Circonvallazione Sacchetti 111.

Il prossimo appuntamento con “Quaderni di viaggio” sarà il 5 febbraio, con un incontro speciale: un gruppo di volontari raccontano la loro esperienza in un orfanatrofio della Tanzania.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384