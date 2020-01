Il Ministro Franceschini: il videoclip è opera d’arte. Il MEI lo invita a Faenza per il Premio Italiano Videoclip Indipendente

Da oggi il videoclip è ufficialmente riconosciuto come un’opera d’arte. Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato infatti il decreto aggiungendo: “I video musicali hanno interpretato e interpretano al meglio l’immaginario popolare, facendo sognare intere generazioni e sono delle opere d’arte. Per questo motivo non c’era motivo di escluderli dalle agevolazioni fiscali. Nel 2017 sono stati esclusi dal tax credit, stamattina, quindi, ho corretto un errore”.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e il PIVI, il primo e storico Premio Italiano Videoclip Indipendente, che fece questa prima proposta nel 2013 insieme alle quote di musica per gli emergenti in radio e tv – applaudono a questa decisione che premette di sfruttare le agevolazioni fiscali per migliorare ancora di più la qualità dei videoclip italiani.

“Opere d’arte che da sempre abbiamo esaltato in tutte le sue forme, attraverso premi e riconoscimenti, fungendo anche come punto di incontro e di discussione durante tutte le edizioni del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente, in 25 anni una vera e propria palestra di futuri registi del nuovo cinema italiano” commentano Giordano Sangiorgi, patron del MEI, e Fabrizio Galassi, coordinatore del PIVI.

“I nostri più vivi complimenti al Ministro della Cultura Dario Franceschini che invitiamo fin da ora alla prossima edizione del Premio Italiano Videoclip Indipendente che si terrà al MEI 25 dal 2 al 4 ottobre a Faenza” concludono Sangiorgio e Galassi.