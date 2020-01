Ravenna. A Palazzo Corradini “un viaggio tra gli Oceani noti nel 1513” con Simona Negruzzo

La professoressa Simona Negruzzo prosegue il ciclo di conversazioni che partendo dal “Panorama di Istanbul” di Melchior Lorichs svelato lo scorso 12 dicembre 2019, conduce attraverso il mondo, e fa viaggiare tra gli Oceani noti nel 1513.

La navigazione avviene ricostruendo la vita e l’opera di Piri Reis, ammiraglio della flotta ottomana nel XVI secolo e autore del cosiddetto “Libro del mare”, la cui fortuna è attestata fino alla fine del Settecento. Coste, porti, isole: tutto quanto di affaccia sul Mediterraneo, dalla Penisola italiana alla Francia, dalla Spagna ai paesi del Maghreb, dall’Egitto, alla Grecia, viene censito e riprodotto da Piri Reis con precisione e tratto artistico in questa mappa oggi conservata presso il museo del Topkapi a Istambul.

Docente di Storia moderna presso l’Università di Bologna – Campus di Ravenna, la Prof. Negruzzo è stata Professeur invitépresso le università di Paris Est-Créteil, Paris Panthéon-Sorbonne e Clermont Auvergne, ha insegnato presso la PUG di Roma, ed è visiting professor alla Facoltà di Teologia di Lugano-CH.

Dal 2004 al 2015 è stata ricercatrice di Storia moderna (M-STO/02) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Brescia ed in precedenza borsista e assegnista presso le università di Pavia e di Strasburgo dove aveva anche conseguito il Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) in Histoire et civilisation de l’Europe nel 1992; il dottorato di ricerca in Storia della società europea invece è stato conseguito a Milano nel 199. Membro dell’Accademica Ambrosiana di Milano, Classe di Studi Borromaici, rappresenta l’Ateneo presso il CISUI.

L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio alle ore 17:30 presso il Punto ristoro del Palazzo dei congressi in Largo Firenze 1, con accesso anche da Palazzo Corradini, in Via Mariani 5 a Ravenna.

L’evento rientra nella serie dei festeggiamenti per celebrare i primi 30 anni del Campus di Ravenna.