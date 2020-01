Romagna Slang. Seconda puntata della miniserie dedicata al dialetto romagnolo: Braghira

Secondo appuntamento con i simpatici ed istruttivi video dell’Istituto Friedrich Schürr dedicati all’approfondimento del dialetto romagnolo. Questa volta si entra dentro un altro termine molto ma molto diffuso da noi: Braghira. Che ha anche la versione maschile, ma viene rivolto con maggior frequenza alle donne, nel significato di altezzose, che si danno un tono. Il filmato ci fa scoprire il perchè!

“Romagna slang. In rumagnôl u s dis…” è un progetto ideato dall’Istituto Friedrich Schürr, con sede a Santo Stefano (Ravenna), e realizzato dal Gruppo Icaro, network multimediale riminese, con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 – Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna . “Il dialetto è giovane su youtube ” è il titolo originale del progetto presentato in Regione da cui nasce l’idea di produrre clip dedicate ai modi di dire più tipici della tradizione della lingua dialettale romagnola. I video vogliono promuovere la conoscenza e diffusione del dialetto delle terre di Romagna comprese tra Ravenna, Faenza, Cotignola e Bagnacavallo.

https://www.dialettoromagnolo.it

https://www.facebook.com/AssociazioneSchurr/