Alla Casa delle Aie di Cervia si ricordano Umberto Foschi, Gino Pilandri e Aldo Ascione

Prosegue venerdì 24 gennaio alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie,il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. Il programma prevede il ricordo di tre personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella vita culturale della Casa Delle Aie e che sono stati vere colonne portanti della cultura cervese: Umberto Foschi (1916-2000), Gino Pilandri (1920-2003) ed Aldo Ascione (1920-1978).

L’iniziativa assume rilievo perché ricorre quest’anno il centenario della nascita di Aldo Ascione e di Gino Pilandri e il ventennale della scomparsa di Umberto Foschi.

Renato Lombardi ripercorrerà la biografia dei tre personaggi con il supporto tecnico per le videoproiezioni di Massimo Evangelisti. Le sorelle Celeste e Matilde Pirazzini eseguiranno vari intermezzi musicali proponendo un repertorio di antiche “cante” della tradizione dialettale romagnola (vere e proprie poesie in musica della nostra terra).

Riporteranno ricordi e testimonianze dei tre personaggi Sauro Mambelli (per Umberto Foschi e Aldo Ascione); un rappresentante della famiglia riporterà un ricordo di Gino Pilandri. Per l’occasione si ritroveranno prima a cena alle AIE e poi nel Teatrino delle AIE, gli ex scolari di Aldo Ascione, che hanno frequentato la Scuola Elementare di Savio negli anni scolastici dal 1963 al 1968 e dal 1978 al 1973. Gli ex alunni canteranno la canzone “Bela burdela” imparata a scuola .

Umberto Foschi (1916-2000) è stato il grande storico di Cervia e della Romagna ed ha svolto una straordinaria attività di ricerca, di studio e di divulgazione della cultura romagnola. Ci ha lasciato un patrimonio di opere, di saggi e di pubblicazioni. Umberto Foschi è stato un punto di riferimento fondamentale per gli “Amici dell’Arte” di cui fu socio fondatore e presidente ed ha dato un contributo fondamentale alla crescita dell’associazionismo culturale cervese.

Gino Pilandri (1920-2003) è stato primo Sindaco di Cervia del Dopoguerra (per 12 anni dal 1946 al 1958) ed è stato insigne storico e studioso. Gino Pilandri ha dato un contributo determinante per scoprire e valorizzare l’identità e la memoria storica di Cervia. È stato autore di un patrimonio, di studi, di ricerche, di saggi e di articoli redatti nel corso di vari decenni, opere fondamentali per comprendere l’evoluzione storica di Cervia. Gino Pilandri nel 1955 è stato tra i soci fondatori della Società Amici dell’Arte, presieduta allora da Carlo Saporetti, e ne è stato poi successivamente Presidente. Ha avuto un ruolo di rilievo nello sviluppo e nella crescita di varie realtà culturali e sociali cervesi.

Aldo Ascione(1920-1978) è stato maestro per 26 anni nella scuola elementare di Savio Ha dato un contributo fondamentale alla cultura cervese. È stato un protagonista della ricostituzione della Banda cittadina di Cervia, della costituzione della Società Amici dell’Arte e soprattutto del recupero e valorizzazione della Settecentesca Casa delle AIE di Cervia progettata da Camillo Morigia. Aldo Ascione fu un grande artista e fu fautore del recupero e del restauro di vari beni storici e culturali cervesi.”

Sono 18 gli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della stagione 2019-2020 in grado di soddisfare varie esigenze culturali. Gli incontri si concluderanno il 3 aprile 2020.

Gli incontri del Teatrino delle AIE sono, aperti a soci e non soci, con ingresso gratuito

Alla realizzazione delle iniziative collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono anche presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.