Le Sardine fanno il bis: in Piazza Kennedy a Ravenna il 24 gennaio, al Papeete di Milano Marittima il 25

Piazza contro piazza, domani, venerdì 24 gennaio, intorno alle 18.30. Se il centrodestra conclude la campagna elettorale con i suoi pezzi da novanta in Piazza del Popolo e il centrosinistra va in trasferta a Forlì, noi che si fa? hanno pensato le Sardine di Ravenna. Hanno deciso così di scendere in piazza anche loro e di non lasciare campo libero ai populisti e ai sovranisti, come dicono sulla loro pagina. Una forma di supplenza politica, come tante altre volte a partire da quel fatidico 14 novembre e dal primo raduno in Piazza Maggiore. Le Sardine di Ravenna dunque non solo saranno al Papeete di Milano Marittima per un’azione dimostrativa, o flash mob che dir si voglia, sabato 25 gennaio a mezzogiorno, ma saranno anche venerdì 24 gennaio alle ore 18:30 in Piazza Kennedy, a Ravenna, a duecento metri dall’altra piazza.

Ecco cosa scrivono sulla pagina Facebook Sardine di Ravenna: “Noi siamo sardine, siamo 6000, nuotiamo in mare aperto, non ce lo toglierete. Ebbene sì, le sardine invaderanno nuovamente Ravenna, in Piazza Kennedy, guidati dalle note gentili della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, della creatività, dell’inclusione e della complessità. Mentre in contemporanea, in Piazza del Popolo, ci saranno i leader del sovranismo populista, che dal loro pulpito continueranno a gonfiare le persone di odio, disinformazione e conformismo, dall’altro lato ci saremo noi, spiriti liberi e navigatori appassionati, con la nostra energia e il nostro guizzo brillante negli occhi. Vogliamo una piazza calda, empatica, multietnica, giovane, anziana, creativa, complessa, geniale ed educatamente caotica. Portate le vostre coloratissime sardine, i fantasiosi striscioni e, per i musicisti, portare i vostri strumenti musicali perché performeremo all’unisono “Bella Ciao” (link agli accordi https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/modena-city-ramblers/bella-ciao-chords-1907515)! Chiamiamo a raccolta tutta l’Emilia-Romagna, per far vedere alle bestie che saranno qui in Città quant’è profondo il mare!”