Letture, recitazioni, concerti per una serata di festa al liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna

Serata di festa al liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Le classi hanno proposto diversi titoli per la manifestazione e poi una commissione di docenti e alunni ne ha scelto uno significativo: M’illumino di Classico. Gli studenti, in collaborazione con gli insegnanti, hanno realizzato la programmazione dell’evento aperto a tutta la cittadinanza: i ragazzi si esibiranno in svariate performance, che metteranno in luce alcuni temi o aspetti peculiari dell’indirizzo classico. Si svolgeranno, nei laboratori all’interno delle aule, letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, allestimenti di varia natura. La serata avrà inizio all’entrata dell’Istituto in Piazza Anita Garibaldi 2. Dopo i saluti iniziali, un coro di studenti intonerà due canti in greco antico: Epitafio di Sicilo (I-II d.C.) e Inno a Nemesi di Mesomede di Soli (età adrianea). Ospite di uno dei laboratori sarà il poeta Nevio Spadoni, che concluderà la serata leggendo le sue poesie. La manifestazione si svolgerà venerdì 24 gennaio dalle ore 20 alle ore 23.