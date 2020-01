Un concerto al cinema Sarti per festeggiare il 322° anniversario dalla fondazione di Cervia

Cervia si appresta a celebrare, venerdì 24 gennaio, il 322°Anniversario della fondazione. Risale infatti a questa data del lontano 1698 la benedizione, da parte del vescovo Francesco Riccamonti, della prima pietra della Città Nuova progettata dall’Architetto Francesco Fontana. E lo farà con un evento pubblico promosso dall’Associazione Culturale “Menocchio”, con il contributo di Confcommercio Ascom Cervia e il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale dal beneaugurante titolo “Buon Compleanno Cervia” che avrà luogo al cinema Sarti alle ore 21.

Un Concerto, curato per la parte artistica e la conduzione da Bettina Della Maggiore, finalizzato a soddisfare le esigenze degli amanti del “bel canto” e della musica sinfonica, non trascurando le tendenze musicali dei nostri giorni, in un coinvolgente mix di atmosfere del passato e del presente. Sul palcoscenico artisti di notevole caratura, pur se con differenti storie professionali, a cominciare da una “icona” della lirica quale il soprano Nicoletta Zanini, una voce per noi “di casa”, ma già affermatasi nella sua lunga e fulgida carriera sui più prestigiosi palcoscenici nazionali ed internazionali. Ad affiancarla, un giovane, ma più che promettente allievo peraltro già conosciuto dal pubblico cervese, il tenore di origine partenopea Gabriele Cimmino. Ad accompagnarli al pianoforte, in noti e sempre suggestivi brani d’opera, la Professoressa Raffaella Benini. Un clima più allegro e frizzante lo regaleranno il Coro Ruben della Scuola di Musica “G. Rossini” di Cervia, diretto da Angela Marconi con il coordinamento musicale di Rossano Scaioli. Dulcis in fundo e Ospite d’onore, la vedette cervese Sara Dall’Olio a presentare alcuni cavalli di battaglia che le hanno permesso, anche nell’ultimo anno, di spopolare e mietere successi in prestigiose competizioni internazionali, ultima fra tutte quella di New York.