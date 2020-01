Sit in pacifista a Faenza contro la potenziale guerra all’Iran: partecipano associazioni da tutta la provincia

Sabato 25 gennaio è indetta una Giornata di mobilitazione mondiale perché non si scateni una guerra all’Iran. Promossa dal movimento pacifista statunitense, l’idea è stata accolta e rilanciata in Italia con l’appello “Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!” diffuso nei giorni scorsi anche dalla Tavola della Pace, organizzatrice della Perugia-Assisi.

Aderendo all’appello, a Faenza, il Centro di documentazione don Tonino Bello odv e Overall – Faenza Multiculturale, una rete di associazioni faentine, organizzano alle 16 di sabato 25 gennaio un sit-in in piazza della Libertà, nei pressi della Fontana Monumentale. Nella giornata, i promotori invitano la cittadinanza a esporre la bandiera della pace dai balconi come segno di adesione alla mobilitazione mondiale. In Emilia-Romagna, quella sarà giornata di silenzio elettorale pre-regionali e pertanto non saranno ammesse adesioni, slogan o insegne di partiti.

Nel manifesto dell’iniziativa si legge: “Il blitz del presidente Trump per uccidere il generale iraniano Soleimani, il vicecapo di una milizia irachena ed altri sei militari iraniani, è un crimine di guerra compiuto in violazione della sovranità dell’Iraq. (…) Dobbiamo gridare il nostro no alla guerra, alla sua preparazione, a chi la provoca per giustificare la produzione e la vendita di armi. Guerre che, in ogni momento, possono fare da miccia ad un conflitto globale tanto più preoccupante per il potenziale degli armamenti nucleari oggi a disposizione dei potenti del mondo. Le vittime innocenti dell’aereo civile abbattuto “per errore” da un missile, dimostrano una volta di più che la guerra è un flagello per tutti, nessuno può chiamarsi fuori, siamo tutti coinvolti.”

L’elenco delle associazioni aderenti a Overall Faenza multiculturale, che sostengono l’iniziativa:

AISAPI, Amicizia solidale, ANMIC, Anolf Ravenna, Anpi Faenza, Anpi Solarolo, ASEF, Associazione Romagna – Camaldoli, Caritas diocesana di Faenza e Modigliana, Centro di documentazione don Tonino Bello odv, Circolo Arci Prometeo, Comitato d’Amicizia, Comitato Adottiamo Castel Raniero Bene Comune, Comitato di Faenza per la difesa e la valorizzazione della Costituzione, Comitato Spontaneo per la Pace, Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri, Consulta Volontariato Comuni Romagna Faentina, Coordinamento per la Pace Bagnacavallo, CosmoHelp, DEFAIENCE, Farsi Prossimo, Federconsumatori, Fiab, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Gruppo Emergency Faenza, Gruppo Fotografia Aula 21, Insieme per Crescere, Lega Spi Cgil, Legambiente Lamone Faenza, Mani Tese Faenza, Movimento Federalista Europeo, Progetto Policoro Faenza e Modigliana, Qualcosadisinistra.info, RicercAzione, Redazione “ il Castello“ di Castel Bolognese, Salvaiciclisti Faenza, Scuola di Italiano per Migranti Penny Wirton, Società Cooperativa di Cultura Popolare, SOS Donna, Teatro Due Mondi / Senza confini

Aderiscono inoltre:

Centro per la Pace di Forlì aps, CGIL Ravenna, Donne in Nero di Ravenna, Pax Christi, Tenda della Pace Villanova di Bagnacavallo, Friday For Future Faenza, Fronte Comune