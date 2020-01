Alle pescherie della Rocca di Lugo la mostra degli studenti sul viaggio della Memoria

Sabato 25 gennaio alle 16 nelle ex Pescherie della Rocca di Lugo inaugura la mostra “Auschwitz. Non molto tempo fa, non troppo lontano”, allestita dai ragazzi del Liceo e del Sacro Cuore di Lugo in seguito al viaggio della memoria svolto nel 2019.

L’esposizione raccoglie foto, documenti e installazioni. In occasione dell’inaugurazione, gli allievi della scuola di musica Malerbi renderanno omaggio alle vittime dell’Olocausto con una serie di interventi musicali tratti dalla tradizione ebraica.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 2 febbraio e fa parte del calendario di iniziative in occasione della Giornata della Memoria.