Elezioni regionali: domenica 26 gennaio si vota. I risultati pubblicati on line in tempo reale

Domenica 26 gennaio l’ufficio elettorale del Comune di Ravenna pubblicherà sul sito istituzionale, al link http://bit.ly/afflu-risultati-comra e sulla home page www.comune.ra.it, i dati relativi all’affluenza degli elettori alle elezioni per il presidente della Regione Emilia – Romagna e per l’Assemblea legislativa, e a seguire i risultati degli scrutini per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna. E’ previsto che i dati sulle affluenze siano rilevati alle 12, alle 19 e a chiusura dei seggi.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 gennaio 2020. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare. Tuttavia, al fine di evitare affollamenti nelle sezioni elettorali nell’imminenza dell’orario di chiusura, è consigliabile recarsi a votare nelle prime ore della mattina o del primo pomeriggio.

Documenti per votare

Per votare gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia. Per chi avesse bisogno di un duplicato della tessera elettorale, si ricordano i giorni e gli orari del servizio appositamente istituito presso lo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68: oggi, venerdì 24 gennaio, dalle 8 alle 18, sabato 25 dalle 8.30 alle 18 e domenica 26 dalle 7 alle 23.

Il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto anche negli uffici decentrati delle ex circoscrizioni. Oggi, venerdì 24 gennaio, è prevista l’apertura degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 e di tutti gli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 14; sabato 25 gennaio il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 14 e l’apertura straordinaria degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 negli stessi orari; domenica 26 gennaio l’ apertura straordinaria degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 e di tutti gli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 20.

Link utili

http://bit.ly/comra-elezionireg

www.regione.emilia-romagna.it/elezioni

bit.ly/videoguida-elezioni