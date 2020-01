Ravenna, cena della Lega nel locale dove dovevano esibirsi: i Savana Funk annullano il concerto. La risposta di Rolando

Ieri sera, 23 gennaio, il gruppo musicale dei “Savana Funk” doveva suonare a Ravenna. Arrivati sul posto per il soundcheck sono stati informati che nel locale era prevista una cena elettorale della Lega. Inizialmente spiazzati e successivamente molto contrariati dal fatto che nessuno li avesse informati, hanno deciso di non fare il concerto e andarsene “per una totale incompatibiltà tra i loro principi culturali, artistici e etici con quelli professati dalla Lega”.

“Hanno tutta la mia vicinanza, rispetto e ammirazione. Avere dei principi – scrive un utente su Facebook -, avere dei valori in cui si crede vuol anche dire avere il coraggio e la coerenza di portarli avanti facendo delle scelte (in questo caso anche economiche visto che per loro la musica è anche un lavoro). È bello vedere che ancora nel mondo sempre più superficiale della musica c’è ancora chi ha valori forti da portare avanti”.

E qualcun altro sui social aggiunge: “Assolutamente! Respect!” ed ancora “La musica #nonsilega”.

Gianfilippo Rolando (Lega): Savana Funk, boicottaggio alla mia candidatura

Ecco la risposta di Gianfilippo Rolando, candidato della Lega: “La cena di sera per il sostegno della mia candidatura a consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna all’Osteria Passatelli, organizzata da amici e sostenitori, non è stata gradita al gruppo musicale Savana Funk che hanno deciso di non esibirsi per protesta lasciando a bocca asciutta più di 200 persone. Una decisione che rispetto ma che non condivido semplicemente perché peraltro la band doveva iniziare a suonare verso le 22.30 proprio perché i tavoli erano nella stragrande maggioranza prenotati per la mia cena elettorale. Nessuno dei mie sostenitori avrebbe abbandonato la sala per dimostrare il dissenso politico verso le idee della band musicale al momento dell’inizio della loro esibizione. La differenza sta tutta qui. Nella tolleranza e nel rispetto.”