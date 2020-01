Ravenna. Libertà, il tema al centro del terzo Venerdì della Bibbia

Partirà da un passo della Lettera ai Galati (“Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà”, Gal 5,13) il terzo “Venerdì della Bibbia” in programma il 24 gennaio alle 20.45 in Sala Ravegnana Radio. Al centro della serata, ci sarà quindi il tema della libertà con il titolo “Liberi o liberati?”.

“I venerdì della Bibbia” è un’iniziativa del Settore Apostolato Biblico della Diocesi pensata per essere un dialogo aperto tra credenti e non credenti sui grandi temi della vita, a partire dalla Parola di Dio.

A guidare la riflessione e a rispondere alle domande, venerdì sera, sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, come per tutti gli altri appuntamenti de “I venerdì della Bibbia”. “A chi ha dubbi sui testi della Bibbia e cerca in essa risposte importanti per la sua vita”: questo l’invito esplicito del flyer dell’iniziativa.

Vocazione e vita cristiana saranno gli altri temi che l’arcivescovo svilupperà nei prossimi appuntamenti de “I venerdì della Bibbia”, in programma il 21 febbraio e il 20 marzo.