Giornata Mondiale Stop 5G: due appuntamenti a Ravenna e Cesenatico

Numerose le iniziative in tutta Itali per la Giornata Mondiale Stop 5G, per chiedere all’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’Organizzazione delle Nazioni Unite e ai governi nazionali di recepire l’allarme della comunità medico-scientifica sui rischi della sperimentazione 5G per l’ ambiente, l’ecosistema e la vita su questo pianeta.

Due sono gli appuntamenti previsti in Romagna, per sabato 25 gennaio alle 17: a Cesenatico l’incontro è fissato presso “Il germoglio” in via Saffi, 28, mentre a Ravenna pressso “Mac Gowan Pub” in via R. Serra, 17.

L’obiettivo di questa manifestazione globale quindi, in Italia come nel resto del mondo, è fermare il dispiegamento di milioni di nuove antenne terrestri 5G e fermare il lancio di quasi 50.000 satelliti nello spazio.