Lugo, posticipata al 9 febbraio la domenica ecologica prevista per il 26 gennaio

Sarà posticipata a domenica 9 febbraio la “domenica ecologica” precedentemente fissata per domenica 26 gennaio, per il solo Comune di Lugo, per favorire lo spostamento dei cittadini verso i luoghi adibiti a sedi di seggio elettorale in occasione delle prossime elezioni regionali. Quando erano state individuate le date per le domeniche ecologiche, quali misure condivise per ridurre l’inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione al Piano Aria integrato regionale (PAIR 2020), non era infatti stata ancora definita la data per le elezioni regionali, previste appunto per domenica prossima, 26 gennaio 2020.

Pertanto il calendario delle domeniche ecologiche viene così modificato: il 2, 9, 16 febbraio e 1 e 15 marzo dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del territorio lughese individuata da apposita segnaletica, non potranno circolare i veicoli a benzina uguali o minori a Euro 1, auto diesel minori o uguali a Euro 3, veicoli commerciali diesel minori o uguali a Euro 3 e ciclomotori e motocicli minore o uguali a Euro 0.