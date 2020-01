SS 16 Adriatica: il 26 gennaio sull’Adriatica saranno attive limitazioni notturne tra Conselice, Lugo e Alfonsine

Per consentire il recupero di un mezzo pesante sulla strada statale 16 “Adriatica”, la notte del 26 gennaio saranno attive limitazioni in un tratto tra i comuni di Conselice, Lugo e Alfonsine. In particolare, all’interno della fascia oraria tra le 19:00 e le 24:00, verrà chiuso al traffico un tratto in entrambe le direzioni tra il km 118 e il km 129. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità provinciale.

