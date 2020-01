Torna a Massa Lombarda la mostra scambio di modellismo agricolo

Domenica 26 gennaio dalle 9 alle 19 torna a Massa Lombarda la V° Mostra scambio di modellismo agricolo, in programma nella tensostruttura della Piastra polivalente (via Fornace di Sopra 1). Per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di macchine agricole. L’appuntamento è a cura del gruppo Modellisti Agricoli Bassa Romagna, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda, e fa parte del calendario di iniziative in occasione del patrono cittadino San Paolo dei Segni.