Advs Fidas Ravenna consegna 1° premio della Lotteria della Befana a Marialuisa Fenati

Ieri mattina, 25 gennaio, è stata consegnata la Nuova Ford Fiesta, messa in palio da ADVS Fidas Ravenna ODV, i Donatori di Sangue dell’Ospedale, per la Lotteria della Befana 2020. Alla breve cerimonia tenutasi presso la concessionaria Ford Emiliana Motor S.p.a. di via Faentina, a Ravenna, erano presenti il presidente Monica Dragoni, il vice presidente Raffaello Rossi e alcuni componenti del direttivo di ADVS oltre a un responsabile di Ford. La vincitrice Marialuisa Fenati, insieme a suo marito, ha raccontato di aver comprato il biglietto vincente, il nr. 6300, in piazza San Francesco durante lo spettacolo delle fontane piro-danzanti, che le hanno portato bene, perché dei quattro biglietti comprati quello era l’unico scelto in maniera casuale. La coppia, non potendo donare, sostiene l’associazione comprando ogni anno i biglietti della lotteria, i cui ricavati vengono investiti in favore della promozione e della sensibilizzazione alla donazione di sangue.