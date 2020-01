Al Rasi di Ravenna lo scrittore Marco Belpoliti parla della vita e delle opere di Primo Levi

Lunedì 27 gennaio, al Teatro Rasi di Ravenna, ore 21, in occasione del centenario della nascita di Primo Levi, Marco Belpoliti, curatore della nuova edizione delle Opere complete (Einaudi), ripercorre in una conferenza-spettacolo la vita e le opere dello scrittore torinese, testimone dei lager nazisti come anche poliedro dalle tante facce: narratore poeta, traduttore, chimico, artista, antropologo, linguista, etologo. Il racconto sarà accompagnato dai disegni realizzati in diretta da Pietro Scarnera.

Uno dei massimi studiosi di Primo Levi presenta dunque l’universo di questo scrittore, che, negli ultimi settant’anni, si è imposto come il testimone per eccellenza dello sterminio ebraico: la sua vita tormentata, la sua vicenda di intellettuale, ma soprattutto la sua opera sfaccettata e complessa. Marco Belpoliti, curatore delle opere dell’autore torinese, ha affermato che per celebrare il centenario della nascita di Primo Levi non serve un monumento, ma un cantiere sempre aperto, e da oltre vent’anni lavora sui suoi testi. Almeno dal 1997, se si vuole fissare una data, ossia da quando Einaudi pubblicò l’edizione delle opere di Levi curata da Belpoliti stesso. Da allora, oltre a dedicarsi alla revisione e all’ampliamento di quel progetto (ora articolato in tre volumi, apparsi tra il 2016 e il 2018), lo studioso non ha mai smesso di occuparsi dello scrittore torinese, anche con strumenti in apparenza inusuali nell’ambito della critica letteraria: il film La strada di Levi, per esempio, di cui Belpoliti è autore insieme con il regista Davide Ferrario, oppure il recupero e il commento delle fotografie dello scrittore in svolgimento sul sito doppiozero.com, di cui è fondatore e direttore.

Marco Belpoliti, scrittore e saggista, è autore di Primo Levi di fronte e di profilo (Guanda). Collabora con la Repubblica e l’Espresso ed è condirettore della collana Riga (Marcos y Marcos) e della rivista online doppiozero.com. Insegna Letteratura Italiana all’Università di Zurigo.

Pietro Scarnera, già giornalista su tematiche sociali, vince col suo primo fumetto Diario di un addio (Comma 22) il Festival Komikazen di Ravenna. Pubblica quindi Una stella tranquilla (Rackham) dedicato a Primo Levi, vincitore del Prix Révélation al Festival di Angouleme 2016.



Il poliedro Primo Levi

Una conferenza-spettacolo

di e con Marco Belpoliti

disegni live di Pietro Scarnera

promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Primo Levi e patrocinata dall’Università di Torino.

