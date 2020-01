Premio cultura del Rotary Club di Ravenna: come partecipare

l DistrettoRotary 2072 nella persona del Governatore 2019-2020,Prof. Angelo O. Andrisano, indice il Concorso di idee “Premio Rotary Cultura e Patrimonio”edizione 2020. L’iniziativa anche quest’anno si propone di comunicare un segnale di attenzione nei confronti dei molti giovani che scelgono di investire il proprio futuro ed i propri talenti in un percorso professionale rivolto al mondo dei beni culturali, nonché di favorire l’avvicinamento tra conoscenza e promozione del patrimonio culturale presente nel territorio del Distretto.

Al vincitore verrà conferito un premio in denaro pari a 5.000 euro; in caso di vittoria ex aequo la somma sarà divisa in parti uguali. Il premio “rappresenta il riconoscimento del merito personale ed è titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.” (Art.6 D.P.R. 430 del 26/10/2001).

Per informazioni sul bando pubblicato si può visitare il sito del Rotary 2072 oppure direttamente dalla pagina dedicata: Premio Rotary Cultura e Patrimonio Edizione 2020.