A Faenza un workshop con l’illustratrice e scrittrice per l’infanzia Arianna Papini

Per gli aspiranti illustratori o per quelli che già lo sono ma vogliono approfondire la materia, è in programma un workshop con Arianna Papini al Fontanone-dissetante culturale di Faenza, il 29 febbraio e 1 marzo. Due giorni in cui la famosa illustratrice italiana metterà a disposizione il proprio mestiere, i propri segreti e la propria passione a chi vorrà partecipare al corso.

Arianna Papini ha illustrato (e/o scritto) più di 150 con i quali ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Andersen, il Silent Book Contest, il Premio Rodari e il Premio Compostela. Oltre ad essere illustratrice, Arianna è arteterapeuta, pittrice, architetto, scrittrice e insegna illustrazione nelle più prestigiose scuole dedicate come la Scuola di Sarmede e l’ISIA di Urbino.

Per garantire una migliore qualità, l’associazione Altr’e20 che organizza l’evento, ha deciso di limitare i posti ad un massimo di 14 partecipanti.

Per iscriversi o avere informazioni sul corso si può contattare l’associazione all’indirizzo info.rigenerazioni@gmail.com.

Arianna Papini è nata e vive a Firenze, dove ha studiato arte e architettura e dal 1988, dopo alcune esperienze in studi tecnici e editoriali, è stata per 25 anni direttore editoriale e artistico della casa editrice Fatatrac, curandone anche la veste grafica.

Ha collaborato con il corso di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di Firenze, presso la quale si è laureata con una tesi sul design del libro-gioco e dal 2004 al 2007 ha insegnato Teoria dei Linguaggi Formali, organizzando ogni anno la mostra dei libri gioco progettati dagli studenti del suo corso.

Tiene corsi presso scuole, Master, enti, cooperative e Biblioteche in tutta Italia, e in particolare presso la Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede. Dal 2007 insegna Illustrazione all’Isia di Urbino.

Svolge libera professione come scrittrice, pittrice, illustratrice, formatrice, docente e arte terapeuta.

Ha scritto e illustrato centinaia di libri per La Nuova Italia, Edicolors, Fatatrac, Lapis Edizioni, Città Aperta, Carocci Editore, Ananke, Avvenire, Coccole Books, Liberty, Kalandraka, Donzelli editore, Carthusia Edizioni, Rrose Selavy, Atmosphere Libri, Uovonero Edizioni, Kalimat, Editions Bulles De Savon, con i quali ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Andersen e il Premio Compostela. Alcuni suoi libri sono coediti in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Grecia, in Portogallo e a Taiwan.