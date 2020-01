All’Ironman Cervia partecipa anche Simone Valentini affetto da Sclerosi Multipla e lancia il progetto Is.SiMo

L’Assessora alla sport Michela Brunelli ieri ha incontrato a Cervia un atleta d’eccezione, Simone Valentini di Parma, affetto da sclerosi multipla, che insieme all’amico Marco Tucci, anche lui triatleta, parteciperà alla prossima edizione di Ironman Italy-Emilia Romagna.

I due ragazzi hanno dato vita al progetto Special-isSiMo, nome che gioca con le parole “Simone è speciale”.

L’assessora Brunelli ha dichiarato: “Ho avuto l’onore di conoscere due atleti che al prossimo Ironman ci onoreranno della loro presenza. Marco e Simone ci appassioneranno con il loro “special-isSiMo” progetto. Parteciperanno ad Ironman infatti come Special team, essendo Simone affetto da sclerosi multipla. Una grande sfida da un punto di vista umano e sportivo, un esempio importante di vita e di un’amicizia che supera ogni limite”.

I due atleti ieri hanno postato questo messaggio nella loro pagina Facebook:

“Un inizio Specialis-isSiMo. Oggi è un gran giorno. Oggi è una domenica da ricordare. Oggi finalmente inizia isSiMo. Siamo felici di potervi svelare isSiMo. IsSiMo è il sogno di una persona tenace. IsSiMo è la condivisione di quel sogno. IsSiMo è un gruppo di amici che realizzano il sogno. IsSiMo è il desiderio e la volontà di mostrare che #missionispossible! Avremo 34 settimane per realizzare il SOGNO. Il sogno di un ragazzo che ha accolto la Sclerosi Multipla come compagna di vita. Una compagna di vita che gli ha tolto e dato molto, aiutandolo a diventare più consapevole di se stesso e del proprio ruolo nei confronti di chi gli sta intorno. Simone rappresenta isSiMo perché tutto inizia con Simone. In queste 34 settimane avremo modo di mostrare come anche Simone, aiutato da un gruppo di amici, possa diventare un IronMan a Cervia il prossimo 19 settembre. Avremo modo di mostrare come qualunque difficoltà possa essere superabile e diventare un’opportunità. Avremo modo di condividere con tutti voi i momenti di divertimento e felicità che vivremo. Avvieremo insieme a voi questo progetto che aiuterà Simone a diventare un IronMan e a raccogliere fondi per l’AISM: noi metteremo le gambe e le braccia per arrivare al traguardo, voi donerete il vostro cuore. Let’s Go!!! isSiMo”.