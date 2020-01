Film ed incontro con testimonianze e letture a Brisighella per la Giornata della Memoria

La sezione A.N.P.I. “Giuseppe Bartoli” di Brisighella organizza per la Giornate della Memoria 2020 la proiezione di un docu-film e un incontro con testimonianze e letture atte a far conoscere e a mantenere viva la memoria della deportazione e dei campi di sterminio. Le due iniziative si terranno, alle ore 20.30, a Brisighella nella Sala Polivalente del Complesso Cicognani in Viale Pascoli n.1.

Martedì 28 gennaio avremo la proiezione del docu-film ” #AnneFrank -Vite parallele” di Sabina Fedeli e Anna Migotto : un documentario, con la voce narrante di Helen Mirren, sul viaggio nei luoghi della Shoah di una giovane coetanea di Anne Frank, protagonista insieme a cinque ragazzine durante la Seconda Guerra Mondiale di questo viaggio nei ricordi. Un percorso ancora vivido, che coinvolge le giovani generazioni, ascoltando anche la complessa elaborazione del dramma dei campi da parte di figli e nipoti delle sopravvissute. Sobrio e appassionante, lascia spazio alle parole, alla memoria e all’arte, alla vitalità degli uomini e delle donne che cercano da decenni di vincere sul ricordo ancora vivo dello sterminio.

Venerdì 31 gennaio si terrà l’incontro denominato “ Riflessioni e memorie su leggi razziali e deportazione”, organizzato in collaborazione con l’ Associazione Culturale Acsè di Faenza. L’evento, inframezzato da letture, condotto dalla storica Chiara Cenni, vedrà la partecipazione di Mikela Berger e Roberto Matatia che ci racconteranno le tragiche vicende accadute alle loro famiglie.