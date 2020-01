Giornata della Memoria. In stazione la cerimonia per gli ebrei transitati a Ravenna con destinazione Auschwitz

Il 27 gennaio è il “Giorno della memoria”, giorno in cui 75 anni fa avvenne la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e, vengono commemorate le vittime dell’Olocausto.

Questa mattina, lunedì 27 gennaio, alle ore 11 nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna, il Sindaco Michele de Pascale ha preso parte alla cerimonia presso la lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz.

“La stazione, un luogo di transito e anche di gioia, di incontro, invece in quei giorni è stato luogo di deportazione di queste persone – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale – la cui “colpa” era quella di appartenere a un’etnia, quella ebraica. Ciò bastava a giustificare la discriminazione che, ricordiamolo, era a opera di leggi italiane, leggi fasciste che hanno portato alla più grande tragedia della nostra storia moderna, la Shoah. La storia delle città la fanno le persone e la storia di Ravenna è anche quella della famiglia Muratori che aprì le porte alla famiglia Finzi e la accolse e nascose, rischiando la propria vita. La storia la fa ognuno di noi tutti i giorni, scegliendo se aprire o chiudere una porta, se dire una parola d’odio o di amore, rispettando il prossimo o odiandolo: rendiamoci protagonisti positivi aprendo la porta all’altro”.

Nel suo intervento il sindaco ha ricordato l’appuntamento di venerdì 31 quando verrà conferita al teatro Alighieri (alle 10) la cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi, testimone della Shoah.

A seguire l’intervento del sindaco, Andrea Tazzari, nipote di Bruno Ancona: suo nonno, chimico ebreo ferrarese, subì la cacciata dal luogo di lavoro e riuscì a fuggire in Svizzera, per poi tornare e stabilirsi a Ravenna dopo la guerra, dove fu direttore dello zuccherificio di Classe fino al 1956.





Appuntamenti di oggi:

– Alle ore 21 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, in via Mariani 2, è in programma il “Concerto in memoria delle vittime dell’Olocausto” con la Flautista Elya Levin, pianista Amedeo Salvato. Il Concerto è organizzato da Emilia Romagna Concerti

Biglietteria teatro Alighieri, per informazioni: erconcerti@yahoo.it.

– Alle ore 21 al Teatro Rasi in via di Roma 39, a Ravenna, si terrà la conferenza – spettacolo “Il poliedro Primo Levi” di e con Marco Belpoliti, disegni live di Pietro Scarnera, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, inserita nel programma La stagione dei teatri 2019-20.

Informazioni e prenotazioni Ravenna Teatro tel. 0544.36239 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.Biglietteria teatro Rasi aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo tel. 0544.30227 – www.ravennateatro.com.

Martedì 28 gennaio

ore 17 – Palazzo Rasponi dalle teste – Salone delle Feste – piazza Kennedy 12

Conferenza di Francesco Maria Feltri, docente di storia contemporanea

Il nazismo e la scienza. Per una didattica interdisciplinare della memoria

promossa da Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e Fondazione Casa di Oriani

Per informazioni 0544.84302 – istorico@racine.ra.it

ore 20.30 – Scuola elementare Filippo Mordani – via Mordani 5

Memoria, Memorie

Nel decennale della scomparsa di Giorgio Gaudenzi e nell’ambito del progetto Roberto Bachi Concerto della Memoriarealizzato dal Quartetto Fauves e dal Coro di voci bianche della scuola, Libere Note

Sarà letta una testimonianza di Liliana Segre

Mercoledì 29 gennaio

ore 8 – Engim – via Punta Stilo 59

Sulla mia pelle questo numero, nel mio cuore questo nome. Laboratorio didattico sulla memoria dell’Olocausto

Giovedì 30 gennaio

ore 9.30 – Sala del Consiglio comunale – piazza del Popolo 1

Consulta delle ragazze e dei ragazzi

Omaggio alla memoria dei cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e consegna delle medaglie d’onore concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Venerdì 31 gennaio

– ore 10 – Teatro Alighieri – via Mariani 2

Conferimento della cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi, testimone della Shoah, e incontro con gli studenti delle scuole ravennati.

– ore 17.30 – Sala Spadolini della Biblioteca Oriani – via Corrado Ricci 26

Presentazione del volume di Cetty Muscolino Quando scrivevo a Otto Frank, edizioni La Carmelina 2019, promossa dalla Fondazione Casa di Oriani e dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna.

Dal 23 gennaio all’11 febbraio l’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, propone quattro iniziative rivolte alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado Don Minzoni, Gessi, Ricci-Muratori, Vittorino da Feltre, Montanari, Mattei, S. Pier Damiano, Novello, Randi, Valgimigli, Casadio, Zignani, Viali:

Kaninchen di Antonella Gullotta con Elio Ragno, drammaturgia e regia di Eugenio Sideri, produzione Lady Godiva Teatro

Anna Frank lettura scenica e Terezin documentario, a cura di Anita Guardigli – Associazione culturale Asja Lacis

Destinatario Sconosciuto, drammatizzazione dell’omonimo romanzo a cura di Alessandro Braga, regista e protagonista

Calendario completo www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento

Le biblioteche dell’Istituzione Biblioteca Classense ricordano il Giorno della Memoria con percorsi bibliografici a tema. Informazioni: www.classense.ra.it, www.facebook.com/bibliotecaclassenseravenna

Mostre

Dal 15 gennaio al 30 marzo – Mostra itinerante

Tempi di Scelta. Storie di Quattro Luoghi: Museo Cervi, Fondazione ex

Campo Fossoli, Fondazione Villa Emma, Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

La mostra sarà ospitata dal 15 al 25 gennaio presso la scuola secondaria di primo grado San Pier Damiano, dal 28 gennaio al 15 febbraio alla scuola secondaria di primo grado Don Minzoni e, a seguire, presso le scuole secondarie di primo grado Randi e Montanari.

Dal 4 al 20 marzo

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 – saletta espositiva vicolo degli Ariani

Mostra Punti di Luce. Essere una donna nella Shoah

realizzata a cura dell’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Israele Yad Vashem di Gerusalemme (Centro mondiale per la memoria dell’Olocausto).

Le mostre sono promosse dall’Anpi-sezione Luigi Fuschini di Ravenna, con la collaborazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto conCittadini e con il sostegno degli assessorati al Decentramento, Istruzione e Cultura del Comune di Ravenna. Per informazioni: anpi.ra.s.fuschini@gmail.com.

Per informazioni:

Servizio Decentramento tel. 0544.482269, operatoriculturali@comune.ra.it.

U.o. Progetti e Qualificazione Pedagogica tel. 0544.482372, cittaeducativa@comune.ra.it.

Istituto Storico della Resistenza tel. 0544.84302, istorico@racine.ra.it.