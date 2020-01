In preparazione gli eventi per festeggiare i 150 anni dalla fondazione delle Terme di Riolo Terme

Sono passati 150 anni da quando con coraggio, lungimiranza e passione sono state fondate le Terme di Riolo, così come le conosciamo attualmente. “Per le Terme di Riolo – esordisce il Dottor Andrea Flamigni attuale Direttore Sanitario – la stagione 2020 che si è appena avviata, con la riapertura del Centro del Benessere e terapia riabilitativa, sarà una stagione particolare dove andremo a festeggiare i 150 anni dalla fondazione delle Terme di Riolo. Nell’ormai lontano 1870 venne fondato il parco termale con i padiglioni di cura.”

Nel corso dei secoli sembra che l’opera dell’uomo abbia voluto preservare in questi luoghi l’incanto della natura quasi a valorizzare e proteggere con cura il tesoro nascosto nel terreno. Passeggiando nella verde campagna si possono incontrare limpide sorgenti dai cui sgorgano le acque minerali. Nel folto dei boschi l’argilla finissima fuoriesce spontaneamente da secoli da piccole conche naturali, i “vulcanetti” di Riolo.

Durante il Rinascimento l’accorrere delle genti richiamò l’attenzione degli uomini di scienza che ricercavano la fonte del benessere nei benefici influssi della natura sull’organismo umano. Risalgono a quel periodo di vitalità scientifica e di grandi scoperte i primi studi dedicati alle acque delle Terme di Riolo. La notorietà delle proprietà curative delle acque e dei fanghi si diffuse in tutta Europa e ospiti illustri soggiornarono a Riolo tra i quali Lord Byron, Gioacchino Murat e i principi Bonaparte, Pellegrino Artusi, Carducci. Durante il XIX secolo l’afflusso sempre crescente di ospiti suggerì la creazione di un centro termale di grande valore in una posizione particolarmente pregevole.

“La caratteristica principale delle Terme di Riolo – prosegue il Dottor Flamigni – è la costante evoluzione dell’offerta dei servizi proposti ai nostri assistiti. Alle Terme di Riolo, centro convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, l’offerta di trattamenti è periodicamente aggiornata seguendo le esigenze del mercato del benessere in continua evoluzione. Le Terme di Riolo sono un microcosmo inserito in un parco secolare di 12 ettari dove è possibile beneficiare di trattamenti termali tradizionali, di approfondimenti specialistici presso il nostro poliambulatorio, trattamenti olistici o semplici trattamenti benessere. Senza dimenticarci dell’ospitalità alberghiera in quanto all’interno del parco sorge il nostro Grand Hotel delle Terme.”

Tante le iniziative che verranno presentate nelle prossime settimane per celebrare i 150 anni dalla fondazione. “La prima novità sarà l’apertura di un centro di estetica termale all’interno del centro del benessere. Le nostre acque solfuree e salsobromoiodiche unite al nostro fango sorgivo vergine – prosegue il Dottor Flamigni – si prestano in maniera egregia a trattamenti estetici termali viso e corpo fruibili durante tutto l’anno uniti alla nostra piscina termale ed al Thermarium.”