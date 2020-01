Matthew Lee al Teatro Comunale di Conselice porta il suo “Rock’n’Roll Sun – Winter Tour”

Reduce dal grande successo della sua tournée mondiale, il ciclone Matthew Lee arriva al Teatro Comunale di Conselice, sabato 1 febbraio alle 21, per il concerto “Rock’n’Roll sun – Winter Tour” (fuori abbonamento).

“Rock’n’Roll sun” è la versione rivisitata di “Piano Man Live” che vedrà Matthew eseguire le canzoni tratte dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso anno per la prestigiosa etichetta Decca-Universal, arricchito da nuove canzoni arrangiate esclusivamente per questo tour. Sul palco, accanto a lui, suoneranno tre musicisti di primissimo livello: Frank Carrera alla chitarra, Alessandro Infusini al basso elettrico e Matteo Pierpaoli alla batteria.

Lo spettacolo è un coinvolgente e trascinante viaggio nel mondo musicale di Matthew Lee, dove tecnica e anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento ed emozione al centro del quale ci sono pianoforte e voce. Nello spettacolo convivono la musica classica, il pop, il rock, il soul, lo swing, il country, il blues, la melodia, la canzone d’autore e altro ancora, in un caleidoscopio di stili e di generi reinventati e amalgamati dall’inconfondibile rock’n’roll touch di Matthew Lee.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. Il costo del biglietto è di 15.00 euro prezzo unico. La biglietteria del Teatro sarà aperta sabato 1 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Info al 377-9698434 (DOPO LE ORE 17.00) e mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com. Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.