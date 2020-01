Schiacciante vittoria per il Ravenna Women che batte la Novarese per 3-0

È la dodicesima giornata di campionato e la prima del girone di ritorno quella che si disputa allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna tra le leonesse e la Novese, compagine che alla prima di andata aveva avuto la meglio vincendo la gara per 1-0.

Giallorosse in campo con un 4-3-1-2 concentrate e pronte a portare a casa i 3 punti che farebbero iniziare bene questa seconda parte di campionato.

Dopo i primi 10 minuti di studio sono le padrone di casa a farsi pericolose e a cambiare subito il risultato. È infatti un bel passaggio filtrante da sinistra che innesca l’azione pericolosa con la palla che arriva a Cimatti in area che, con freddezza, alza la testa e appoggia per Razzolini che di prima fa partire un missile che si insacca in rete. Prima rete per la toscana e tanta gioia per lei e le compagne.

Al diciottesimo ancora giallorosse all’attacco con Capparelli, un treno merci sulla fascia destra, che pennella splendidamente su capitan Cimatti che di testa indirizza verso la sinistra bassa della porta. Il portiere avversario battezza fuori e invece no, è 2-0 per le leonesse. Un secondo tempo che sembra essere controllato dalle ravennati. Solo due occasioni, infatti, concesse alla Novese con Levis che tenta due volte di cambiare il tabellino: una volta con un tiro debole che finisce fuori e un’altra invece con un bel tiro potente che non sorprende, però, Copetti che para e mette in angolo. Altre occasioni pericolose ancora di Cimatti con un tiro al volo di sinistro che finisce di poco fuori, Montecucco che si invola verso la porta e tenta il tutto per tutto con un tiro ad incrociare che però viene parato e Razzolini che di testa non spaventa il portiere avversario.

Nella ripresa cerca di ripartire forte la Novese con la solita Levis che fa preoccupare la difesa giallorossa con un tiro che per fortuna va di poco alto. Altre due occasioni pericolose per le avversarie che grazie anche ad un calo di concentrazione delle padrone di casa impensieriscono ma non preoccupano Copetti che mette sempre al sicuro.

Novese aggressiva che tenta il tutto per tutto cercando di rimanere alta ed è questo che permette a Burbassi, subentrata a Montecucco, un contropiede che le permette di segnare il terzo gol e di mettere fine al match. Si rivede in campo anche la tanto attesa Filippi, dopo un lungo infortunio ormai sulla via della guarigione, che grazie ad un passaggio no look di Razzolini si invola verso la porta e in scivolata prova un tiro ad incrociare che colpisce il palo interno.

Queste le parole di Alessandro Pancaldi, secondo di Mister Piras e allenatore dei portieri:” Oggi erano importanti i 3 punti e siamo entrati in campo con la determinazione giusta per prenderceli. Bene il primo tempo, nel secondo abbiamo controllato la partita, provando anche nuove soluzioni. Il reparto difensivo ha lavorato bene, in modo ordinato e concentrato”.

Costanza Razzolini al suo primo gol con la maglia giallorossa: “Quella di oggi sapevamo essere una partita non semplice. Nonostante sulla carta fossimo favorite in ogni caso era importante non adattarsi al loro ritmo ma entrare in campo per ottenere i tre punti. Siamo state brave perchè siamo entrate in campo convinte e siamo riuscite a sbloccarla quasi subito per poi raddoppiare sempre al primo tempo. Da parte mia sono molto contenta per il primo gol con questa maglia e questi colori. Fino ad ora il gol non era mai arrivato ma ero convinta che non mancasse molto perché comunque ho sempre lavorato tanto e con impegno. Ho avuto sempre la fiducia della squadra e del mister e questo mi ha sicuramente tenuto alto il morale nonostante il fatidico gol non arrivasse. Complimenti alla squadra perché questi tre punti erano importantissimi, da ora in avanti ogni partita sarà una finale e se vogliamo puntare in alto dobbiamo cercare di prendere più punti possibile da ogni partita”.

Anche due battute di Greta Raggi alla sua prima da titolare:” Sono veramente felice che il mister mi abbia dato fiducia facendomi partire titolare, oggi era fondamentale portare a casa i tre punti anche per darci morale per le prossime partite”.

TABELLINO

Ravenna Women – Novese Calcio Femminile 3-0

12^ Giornata di Campionato Serie B s.s. 2019/2020

Marcatori:

11’ 1T Razzolini (Ravenna)

18’ 1T Cimatti (Ravenna)

45’ 2T Burbassi (Ravenna)

Ravenna Women FC: Copetti, Capparelli, Giovagnoli (35’ 2T Cinque), Greppi, Vergani, Barbaresi, Picchi, Raggi (22’ 2T Moscia), Razzolini, Cimatti (35’ Filippi), Montecucco (22’ 2T Burbassi) A disp: Guidi, Calli.

All. Piras Roberto.

Novese Calcio Femminile: Milone, Malatesta (1’ 2T Vitiello), Barbero, Tamburini, Accoliti, Marenco, Verdino, Rigolino, Ceppari, Levis, Zella.

A disp: Repetti, Franchi, Marenco, Verna, Perna, Bellani, Nicastro, De Vito.

All. Milanese Fabrizio