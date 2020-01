Alla galleria comunale d’arte Moderna di Faenza inaugura  la mostra “Forma unica”

La galleria comunale d’arte Moderna di Faenza, con il patrocinio del Comune di Faenza propone, dal 29 gennaio al 12 febbraio la mostra “Forma unica”, opere di Alfonso Talotta, a cura di Gianni Garrera. Vengono presentati ventidue lavori, con un’attenzione maggiore sull’ultimo ciclo pittorico dell’artista, denominato, “Forma unica”, del 2019, rappresentato con 18 quadri, olio su tela, mentre gli altri 4 dipinti appartengono al ciclo del 2011, “Dittici”, acrilico su jute colorate. Un dialogo tra forme, colore, struttura e pittura, intesa come sensibilizzazione del colore, che più che coprire la superficie la fa respirare, attraverso procedimenti di asportazione cromatica che lasciano intravedere sempre la traccia pittorica sottostante, colore che si deposita dolcemente, con leggerezza e che entra in relazione con la parte di superficie lasciata a vista, la zona della tela che si presenta in modo candido, asciutto, senza nessun intervento, se non quello della preparazione di base, e questo riguarda i lavori dell’ ultimo ciclo, mentre per i, “Dittici”, una pittura più satura che ben si coniuga con la trama e il cromatismo delle jute. Una sorta di, “Astrazione concettuale”, dove l’emozione del colore si unisce al progetto formale della struttura in una sintassi compositiva elegante, forte e perentoria.

SCHEDA TECNICA

Artista: Alfonso Talotta

Periodo: dal 29/01 al 12/02/2020.

Inaugurazione: mercoledì, 29 gennaio, 2020, ore 17,00.

Sede: Galleria Comunale d’Arte Moderna, “La Molinella”, Piazza del Popolo, 2, Faenza.

Ingresso: tutti i giorni dalle ore 17 alle 19, il sabato e la domenica anche la mattina dalle ore 11 alle 12.30.