Corso di inglese base a Scambiamenti di Cervia: via alle iscrizioni

Presso lo Spazio Culturale ScambiaMenti di Cervia sono aperte le iscrizioni per il corso livello base di lingua inglese (Livello A1). Il corso è a numero chiuso, inizierà a metà febbraio e terminerà a marzo 2020. La partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Ippolito Nievo n.2, a Cervia, nei locali dell’ex Centro per l’Impiego (in prossimità della caserma dei Carabinieri di Cervia) in orario pomeridiano.

Per informazioni si può contattare telefonicamente ScambiaMenti al 338 2196514. Lo Spazio Culturale del Comune è inoltre presente su Facebook e Instagram ricercando la pagina “ScambiaMenti-Spazio culturale”, attraverso cui è possibile sia mettersi in contatto, che restare aggiornati su tutte le molteplici attività in corso. Il blog del Centro è http://scambiamenti.blogspot.com.

Il corso è a numero chiuso, per iscriversi è necessario inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, età) e il proprio numero di telefono via mail all’indirizzo scambiamenti@comunecervia.it. aggiungendo anche la motivazione per cui si desidera partecipare; la selezione avverrà attraverso un sistema di quote basate sull’interesse nell’apprendere la lingua inglese e sull’età. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 6 febbraio, i partecipanti selezionati saranno ricontattati dallo staff.