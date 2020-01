Donati arredi in memoria di Alex Sapienza alla scuola “Cavina” di Porto Fuori

Sabato 11 gennaio presso la scuola Cavina di Porto Fuori la docente Erica Sama, collaboratrice del dirigente scolastico dell’I.C. Darsena Ravenna, ha incontrato i familiari e gli “Amici della moto” di Alex Sapienza, prematuramente scomparso lo scorso 1° giugno, per ringraziarli per la donazione di armadi e armadietti che hanno implementato la dotazione di arredi del plesso rendendola più moderna, funzionale e migliorativa da un punto di vista estetico.

Durante l’incontro la docente, a nome del dirigente scolastico, Cesare Cambio, degli alunni e dei colleghi ha colto l’occasione per ringraziare i presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla generosa donazione fatta in seguito ad un evento così doloroso. “Come docenti – afferma Sama – sentiamo un forte senso di gratitudine nei confronti dei familiari e degli amici di Alex per la grande sensibilità e attenzione che hanno mostrato nei confronti della scuola e dei bambini che rappresentano il nostro futuro”.

Toccante il momento in cui gli alunni hanno apposto simbolicamente il loro nome in un pannello che ricordava la donazione fatta in memoria del motociclista.