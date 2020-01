Fiori d’Acciaio: riprendono a Faenza gli incontri a sostegno delle donne operate di tumore al seno

L’associazione Fiori d’Acciaio riprenderà il servizio di sportello per fornire informazioni delle attività in programma per l’anno 2020 a sostegno alle donne operate di tumore al seno. Gli incontri si terranno ogni primo lunedì del mese dalle 10 alle 12 ed ogni terzo giovedì del mese dalle 18 alle 20, a partire da lunedì 3 febbraio fino a maggio. Il luogo d’incontro è la sede dell’associazione, in viale Vittorio Veneto, 119 a Faenza. In questi incontri sarà possibile effettuare il tesseramento o rinnovo per l’anno 2020.