Gli studenti dell’Itip Bucci di Faenza al lavoro con le aziende per il “Project Work Elettronica”

L’Itip Bucci di Faenza in collaborazione con Lavoropiù e 10 importanti aziende del territorio, il 28 gennaio hanno organizzato, nell’aula magna del triennio, “PROJECT WORK ELETTRONICA”: un corso di formazione innovativo rivolto alle classi V^ di elettronica della durata di 40 ore.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere 10 realtà industriali del territorio e di mettersi in gioco per realizzare un progetto specifico al loro fianco. Le aziende partner del progetto sono: CARMI SPA, NORDELETTRICA IMPIANTI SRL, ENERGY SOFTWARE SRL, FAVENTIA AUTOMATION SRL, CONEL IMPIANTI SRL, MESPIC SRL, IRON TECH SRL, COMECER SPA, BUCCI INDUSTRIE SPA, S.A.I.I.E. SRL. Ognuna ha affidato agli studenti un progetto di lavoro da realizzare sia durante l’orario scolastico, in affiancamento con i professori, sia presso l’azienda stessa, affiancati da tecnici specializzati. L’elaborato realizzato sarà uno degli argomenti che discuteranno di fronte alla commissione durante gli esami di maturità.