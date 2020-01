Massa Lombarda. 107 anni per Maria Bottani

La massese Maria Bottani ha raggiunto il traguardo dei 107 anni. La signora ha festeggiato il compleanno il 18 gennaio scorso. In ottime condizioni di salute, Maria, ospite della Casa di Riposo Maccolini di Rimini, è stata festeggiata dai figli e dai numerosi parenti.

Per l’occasione ha ricevuto la visita anche dell’assessore all’ambiente del Comune di Rimini Anna Montini e del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, che le ha portato in dono una pergamena e un omaggio floreale, insieme alle felicitazioni di tutta la comunità massese.

Maria, vedova da anni, ha lavorato nelle risaie, ha tre figlie, 7 nipoti e 5 pronipoti.