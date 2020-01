Rinascita della pineta di Cervia. Domani 30 gennaio la presentazione del progetto

Domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 17 nella sala Piano Terra, della Palazzina uffici tecnici di Piazza XXV Aprile 11 a Cervia si terrà l’ incontro pubblico coi progettisti ed i tecnici comunali, al quale interverrà anche il Sindaco Medri, allo scopo di presentare alla cittadinanza il progetto di esbosco, le aree e le modalità di intervento per la rinascita della pineta colpita da una tromba d’aria il 10 luglio 2019.

“Si è esaurita la parte tecnica il progetto è stato approvato, finalmente iniziano i lavori nei tempi previsti. Al via la prima fase per la rinascita della pineta” aveva dichiarato pochi giorni fa il Sindaco Massimo Medri, annunciando che grazie all’autorizzazione della Regione Emilia Romagna e con il parere favorevole dell’Ente di Gestione del Delta del Po, erano partite venerdì 24 gennaio le operazioni di rimozione degli alberi caduti, che dureranno circa due mesi.

I lavori, aggiudicati alla ditta Deltambiente soc. coop. agr. di Ravenna, prevedono un primo intervento nella zona compresa tra lo stadio e le terme, con operazioni di esbosco e abbattimento della quasi totalità degli alberi a terra o stroncati, l’estrazione delle ceppaie e la cippatura del materiale.

“La rimozione della quasi totalità della massa a terra si rende necessaria sia per impedire l’infestazione di scolitidi o patologie che potrebbero diffondersi ai popolamenti ancora integri, sia per favorire i processi naturali di rinnovazione da parte delle latifoglie autoctone ed una eventuale rinnovazione dei pini, sia per impedire la propagazione degli incendi boschivi – era stato spiegato dal comune di Cervia in una nota- . Il materiale così sminuzzato verrà giornalmente caricato su camion, che usciranno dalla Pineta per raggiungere la centrale a biomasse di Russi di Ravenna. Le attività di rimozione proseguiranno poi nella zona di Via Jelenia Gora e della VII traversa. Per problemi di sicurezza le aree verranno progressivamente interdette all’accesso, fino al completamento degli interventi di esbosco e della sistemazione finale dei sentieri in ogni area di intervento.

Per potere seguire passo dopo passo le operazioni, verrà adottato un Piano di comunicazione, che prevede l’installazione di cartelli illustrativi da posizionare nei principali accessi alla pineta e nelle aree maggiormente frequentate di M. Marittima riportanti la planimetria dell’area di intervento e la descrizione dei lavori. Successivamente verranno organizzati anche alcuni eventi dimostrativi da realizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori per osservare le aree ed i cantieri di lavoro in condizioni di assoluta sicurezza. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, le operazioni principali di pulizia saranno conclude entro la fine di marzo, garantendo la sostenibilità degli habitat e le nidificazioni primaverili e consentendo alla cittadinanza e ai turisti di fruire nuovamente dei percorsi interni alla pineta”.