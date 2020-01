Siti e monumenti statali di Ravenna: un 2018 così così, bene la Basilica di Classe, male Teodorico

Il Mibact Ministero dei Beni Culturali nei giorni scorsi ha diffuso i dati molto lusinghieri sui visitatori nei musei statali italiani (molto in crescita su base nazionale) e la Top 30 dei siti più visitati nel 2019 con in testa il Parco archeologico del Colosseo (7.554.544 visitatori), le Gallerie degli Uffizi (4.391.861 visitatori) e il Parco archeologico di Pompei (3.937.468 visitatori). Nella Top 30 dei Musei o siti statali non ci sono (e non c’erano nemmeno nel 2018) monumenti ravennati, anche se bisogna precisare che degli otto monumenti Unesco di Ravenna solo tre sono gestisti dallo Stato, gli altri cinque sono gestiti dalla Curia Arcivescovile di Ravenna che di solito non fornisce dati sui visitatori. Nel 2018 non è rilevato il Museo Classis, aperto il 1° dicembre, comunque di competenza di RavennAntica.

Vediamo ora un confronto fra i visitatori complessivi nei siti statali della provincia di Ravenna confrontando gli anni 2017 e 2018 (i dati del 2019 non sono ancora disponibili sul sito del Mibact).

La Basilica di Classe è in testa alla classifica ravennate con 181.311 visitatori nel 2018 (quasi 100 mila paganti e oltre 81 mila non paganti) contro i 175.640 visitatori nel 2017. L’incremento è stato del 3,2% (che aumenta di consistenza considerando il circuito).

Il Battistero degli Ariani ha fatto registrare nel 2018 106.514 visitatori (quasi 64 mila paganti e oltre 42 mila non paganti), esattamente 123 visitatori in meno dell’anno precedente.

Il Mausoleo di Teodorico ha fatto registrare 81.983 visitatori nel 2018 (quasi 40 mila paganti e oltre 42 mila non paganti) con un calo consistente rispetto al 2017 quando i visitatori erano stati 90.186 (meno 9%).

Il Museo Nazionale di Ravenna ha fatto registrare nel 2018 26.813 visitatori contro i 25.773 (più 4%).

L’Antico Porto di Classe con la Basilica di San Severo (gestione di RavennAntica) ha fatto registrare 20.367 visitatori nel 2018 rispetto ai 19.503 nel 2017 (più 4,4%).

Palazzo Milzetti a Faenza ha fatto registrare nel 2018 13.082 visitatori contro i 10.157 del 2017 (più 28,7%).

Il cosiddetto Palazzo di Teodorico a Ravenna ha fatto registrare 8.605 visitatori nel 2018 e 9.246 nel 2017 (meno 7%).

Il circuito museale Museo Nazionale di Ravenna + Mausoleo di Teodorico + Basilica di Classe nel 2018 ha staccato 8.586 biglietti paganti contro i 4.718 del 2017 (più 82%).

Infine la Villa Romana di Russi nel 2018 ha fatto registrare 2.300 visitatori contro i 2.595 del 2017 (meno 11%).

Come si vede, si tratta di risultati in chiaroscuro. Il dato complessivo mostra che non c’è stato nessun boom fra 2017 e 2018, almeno per quanto riguarda questi siti censiti dal Mibact. E già questo non è un segnale del tutto rassicurante considerando che quasi ovunque i musei e i siti statali fanno registrare incrementi significativi o molto significativi. I dati positivi riguardano soprattutto i biglietti del circuito Museo Nazionale + Mausoleo di Teodorico + Basilica di Classe che quasi raddoppiano da un anno all’altro, pur rimanendo ancora numeri modesti. Discreto il risultato della Basilica di Classe che sommando il dato singolo del sito a quello del circuito arriva a circa 190.000 visitatori, 10 mila in più dell’anno precedente. Ottimo l’incremento di Palazzo Milzetti a Faenza. Male invece il dato del Mausoleo di Teodorico che anche aggiungendo i biglietti del circuito è comunque in calo. Non bene nemmeno l’altro monumento Unesco, il Battistero degli Ariani, che fa registrare un piccolo segno meno.