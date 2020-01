Svezia (Pd): soddisfatto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 di Cervia

È terminata poco fa la seduta del Consiglio comunale di Cervia, il focus dell’ordine del giorno era sicuramente l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

Come Capogruppo del Partito Democratico ho evidenziato l’atteggiamento da parte del Sindaco e della Giunta, di costante monitoraggio prudenziale che permette di tenere i conti a posto.

Entrando nel merito, è importante che non si sia agito sulla leva fiscale dei cittadini.

Esprimo la mia soddisfazione per questo bilancio di previsione finanziario che ci consente di mantenere inalterati tutti i nostri servizi comunali, i quali presentano in alcuni settori vere e proprie eccellenze.

È un risultato non scontato, al quale siamo potuti giungere grazie anche ad una significativa revisione della spesa interna.

Ci siamo concentrati su quelle che consideriamo le priorità: il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, le persone con disabilità o in difficoltà economica; l’educazione e la cura dei bambini, che sono il presente e il futuro della nostra comunità; la sicurezza dei cittadini.

La prudenzialitá del bilancio e la coerenza nella gestione sono aspetti valoriali, soprattutto in un’ottica futura, se si pensa alle grandi opere che devono iniziare da qui alla fine del mandato amministrativo.

Ringrazio tutta la struttura comunale che ha lavorato per questi obiettivi e i consiglieri comunali che hanno condiviso l’impostazione del bilancio ed il risultato ottenuto.

Per tali considerazioni, ovviamente il Gruppo del Partito Democratico si è espresso con un voto favorevole.

Antonio Emiliano Svezia

Capogruppo PD in Consiglio comunale a Cervia