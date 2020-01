A Ravenna incontro con l’autrice Mariapia Veladiano sulla figura di San Giovanni Bosco

Venerdì 31 gennaio, alle 21, al Salone Don Bosco, in via Destra Canale Molinetto 137, a Ravenna, avrà luogo un’intervista alla scrittrice Mariapia Veladiano a partire dall’affermazione di San Giovanni Bosco “L’educazione è cosa di cuore”. L’incontro è promosso dall’Oratorio Centro giovanile “Salesiani Don Bosco” in collaborazione con i Gruppi Scout di Ravenna, con l’Associazione Genitori ARCI e con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Ravenna. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna ha dato il patrocinio all’iniziativa.

Mariapia Veladiano è nata a Vicenza. Laureata in Filosofia e Teologia, ha felicemente insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a Rovereto e Vicenza. Collabora con “Repubblica” e con la rivista “Il Regno”. La vita accanto, pubblicato con Einaudi Stile Libero, è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010, e secondo al Premio Strega 2011. Il suo libro più recente, “Parole di scuola”, nella riedizione del settembre 2019, affronta i temi caldi della scuola pubblica: dal ruolo degli insegnanti alla conflittualità con le famiglie e alle ansie degli adolescenti. Tutta la produzione della Veladiano, comunque, rivela uno spirito combattivo ed una capacità di lettura dei problemi educativi e morali che ben si addice a quella frase di don Bosco inserita nel titolo dell’iniziativa. Niente di più adatto alla ricorrenza del 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco.