Alain Conte (Cervia Ti Amo): un cantiere di idee per i prossimi 3 anni

Quella di martedì sera, 28 gennaio è stata per noi un giornata importante, con l’approvazione del Bilancio di previsione e la Nota di aggiornamento del DUP 20/22.

La premessa iniziale che riteniamo doveroso fare come lista civica Cervia Ti amo, è quella di avere piena consapevolezza della grossa responsabilità e delle difficoltà emerse nella stesura di questo bilancio.Difficoltà create sicuramente dall’evento straordinario che ha colpito la nostra città lo scorso luglio. Nonostante questo, i saldi dei servizi forniti ai cittadini sono rimasti pressochè invariati e questo è certamente una nota positiva.

Per noi è importante però che l’impostazione del bilancio sia strutturata al fine di dare alla luce nel corso di questa amministrazione al nostro programma di coalizione.

In sede di dibattito abbiamo avanzato richieste e chiarimenti come forza di maggioranza costruttiva e leale, ottenendo le risposte che volevamo in chiave di lotta all’evasione e recupero. Lì si giocherà un’ importante partita per reperire risorse a beneficio della collettività.

Riteniamo però che la vera svolta alle voci di spesa avverrà con l’applicazione del Plastic Free, documento di nostra iniziativa, già approvato all’unanimità dal consiglio comunale, e una nuova politica virtuosa di raccolta e conferimento rifiuti.

Approvato questo documento crediamo sia giunto il momento di aprire finalmente i cantieri delle idee e dei progetti: quello del parco urbano ormai prossimo all’inizio lavori, quello della cittadella dello sport nella zona Colonie di Tagliata e Pinarella, quello della valorizzazione delle nostre saline e del forese.

Abbiamo chiara la visione della città e vogliamo discuterla con tutte le forze in campo, con spirito costruttivo, dando il nostro contributo.

Alain Conte, Capogruppo CERVIA TI AMO