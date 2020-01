Alla Biblioteca Oriani di Ravenna presentazione del carteggio epistolare tra Cetty Muscolino e Otto Frank

Venerdì 31 gennaio, ore 17.30, presso la Biblioteca Oriani di Ravenna, nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria 2020, si presenta il libro di Cetty Muscolino. Quando scrivevo a Otto Frank (Edizioni La Carmelina 2019). Il volume raccoglie il carteggio epistolare commentato tra Cetty Muscolino e Otto Frank, padre di Anna, l’autrice del celebre Diario, uccisa dai nazisti nel campo di Bergen-Belsen. Il racconto di Cetty Muscolino è una storia di vita, una narrazione intima che ci fa entrare nel privato di una giovane ragazza negli anni cruciali della propria formazione personale e culturale e in quello di due anziani signori, Otto Frank e sua moglie Fritzi, che nel loro passato hanno entrambi dovuto affrontare la tragedia epocale della Shoah, che li ha privati degli affetti più cari. L’autrice, nota storica dell’arte e del restauro per oltre trent’anni al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ne discuterà con Alessandro Luparini, direttore della Biblioteca Oriani, e Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.

Per informazioni: Fondazione Casa di Oriani, Biblioteca di Storia Contemporanea, tel. 0544 30386, biboriani@sbn.provincia.ra.it, direzione@bibliotecaoriani.it, www.fondazionecasadioriani.it.