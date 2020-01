Casa del Teatro di Faenza: il ricordo degli amici poeti scomparsi in “A trebbo con Shakespeare”

Anche quest’anno la programmazione degli spettacoli alla Casa del Teatro di Faenza include un momento dedicato agli amici ed intellettuali faentini, Guido Leotta, Giovanni Nadiani e Massimo Montevecchi prematuramente scomparsi. Un appuntamento annuale che è stato intitolato Tratti nel cuore, citando la cooperativa di cui furono fondatori e attivi collaboratori.

“In questi anni, uno alla volta, quasi fosse una staffetta, Guido, Giovanni, Massimo e le loro parole, la loro poesia e musica, la loro tenacia, ci hanno lasciato – spiegano dalla Casa del Teatro -. Queste giornate a loro dedicate vogliono continuare il viaggio in comune, per sentirli ancora vicini, e non sentirci soli. Sarà Denis Campitelli con il suo lavoro sul dialetto, una vera lingua che in questa occasione si presenta come una traduzione degli immortali versi di Shakespeare, a tessere il filo che ci lega ai ricordi mettendo in campo tutta la sua ironica leggerezza e misurata comicità. Poesia, suoni della terra, accenti conosciuti: un omaggio a chi, invisibile, è ancora in mezzo a noi”.

sabato 1 febbraio 2020 – ore 21 (posti esauriti)

domenica 2 febbraio 2020 – ore 16

A TREBBO CON SHAKESPEARE

Denis Campitelli

“Trebbo” deriva dalla parola dialettale “Trebb”, che significa ritrovo, veglia con amici. In Romagna, questi incontri avvenivano nelle stalle dove, nelle lunghe notti d’inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, viene ritrovato un antico manoscritto. Racconta di spiriti, quelli di Amleto, di Romeo e Giulietta e di Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.