Cristiano Godano dei Marlene Kuntz all’Auditorium Corelli di Fusignano venerdì 31 gennaio

Venerdì 31 gennaio è in programma all’Auditorium Corelli di Fusignano (vicolo Belletti 2) il concerto e incontro di Cristiano Godano. Dalle 21 il cantante e chitarrista dei Marlene Kuntz proporrà alcuni brani del folto repertorio della band. Nel corso della serata il musicista dialogherà con l’amico e collaboratore Lory Muratti e parlerà del suo ultimo libro Nuotando nell’aria (La Nave di Teseo).

Nel libro Godano racconta per la prima volta in un libro la genesi della band, gli incontri che ne hanno determinato la crescita e il percorso, la sostanza della loro ricerca, la forza dei legami e il desiderio di vivere sempre curiosamente nel presente. Ripercorrendo canzone per canzone i primi tre mitici dischi del gruppo, Godano scrive un’involontaria, anomala e generosa autobiografia delle origini, densissima di aneddoti, di riflessioni e materiale inedito.

Cristiano Godano è principalmente noto per la sua attività con il gruppo rock Marlene Kuntz, di cui è fondatore insieme a Luca Bergia e Riccardo Tesio. Lo stile della band, vicino alle sonorità noise rock, ma con una forte connotazione cantautorale, ha influenzato in modo decisivo tutte le produzioni indipendenti italiane degli anni ’90. Tra i maggiori successi del gruppo, gli album “Catartica”, “Il Vile”, “Ho ucciso Paranoia” e “Che cosa vedi”. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo libro, una raccolta di racconti intitolata I vivi. Dallo stesso anno è docente del Master in Comunicazione Musicale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha debuttato come attore nel film “Tutta colpa di Giuda” di Davide Ferrario di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. Nel 2012 calca con i Marlene Kuntz il palco del Teatro Ariston per la 62esima edizione del Festival di Sanremo.

Lory Muratti è lo pseudonimo di Andrea Tiberio. Producer polistrumentista, scrittore, regista e performer, nasce a Varese e pubblica i suoi lavori per diversi anni sotto lo pseudonimo “Tibe”. Con il doppio titolo “Hotel Lamemoria” uscito in Italia per Mondadori/Warner e successivamente con “Scintilla” per Feltrinelli/Mescal, ha tracciato i contorni di un nuovo modo di coniugare musica e letteratura che si fondono nelle sue opere come due anime della stessa creazione. Le sue installazioni sonore lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”. Fra gli artisti con cui ha lavorato o con cui ha condiviso in varie vesti il palco figurano fra gli altri Leo Abrahams, Tony Levin, Krisma, Hugo Race, Gary Dourdan, Daddy G (from Massive Attack), Kid Congo Power, Guano Apes, Lorne Lanning, William Xerra, Marlene Kuntz, Massimo Volume, Garbo, Diaframma.

L'ingresso costa 12 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare l'Urp di Fusignano al numero 0545 955653.