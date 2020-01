Esame di maturità 2020: il Miur annuncia le materie previste sul canale Instagram

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie previste all’esame di maturità 2020 (17 e 18 giugno). Il ministro Lucia Azzolina le ha comunicate ufficialmente alle 14 su Instagram attraverso l’hashtag #MaturitàVentiVenti.

Come lo scorso anno, anche nel 2020, la seconda prova scritta alla Maturità sarà multidisciplinare, eccezion fatta per i corsi di studio che prevedono una sola disciplina caratterizzante. Per quanto concerne i licei, il Miur informa che al Classico sarà previsto Greco-latino mentre, per quanto riguarda lo scientifico, matematica-fisica.

Sul post ufficiale social Miur, il ministro Azzolina ha dichiarato quanto segue per i professionali: “Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica”. Per conoscere tutte le altre materie previste nei professionali Azzolina ha invitato a visitare il sito del Miur.

Ricordiamo che il 17 giugno 2020 gli esami scatteranno dalle 8:30 per la prima prova mentre, il giorno successivo (18 giugno), sempre dalle 8:30 per la seconda prova.

In Italiano la scelta sarà possibile su tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo o tema di attualità.

Le prove previste dureranno: 6 ore per la prova di italiano; 6 ore per la seconda prova dei licei classici, scientifici e linguistici. Sono previste variazioni per altri indirizzi scolastici, tenendo conto, ad esempio, della presenza o meno di prove di laboratorio. I crediti che verranno assegnati sono 20, sia per le prime due prove scritte che per quella orale.

Secondo i dati forniti dal Miur saranno quasi 500mila gli studenti impegnati nell’esame conclusivo del ciclo di scuola superiore (226.909 mila di indirizzi liceali, 144.087 tecnici, 92.137 professionali).